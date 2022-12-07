США заклали в свій оборонний бюджет $800 млн на безпекову допомогу Україні

Сенат підтримав проєкт оборонного бюджету США на 2023 рік на $847,3 млрд, з яких $800 млн передбачено на додаткову допомогу Україні для посилення безпеки. Документ опублікували на сайті конгресу США.

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Закон про національну оборону на 2023 фінансовий рік (NDAA) передбачає додаткові витрати на Ініціативу сприяння безпеці в Україні, збільшені на $500 млн порівняно з проханням президента Джозефа Байдена на початку 2022 року.

Крім того, законопроєкт передбачає виділення $2,7 млрд на нарощування потужностей виробництва боєприпасів, а також тимчасову відмову від деяких обмежень на контракти на боєприпаси для підтримки України.

Документ дозволяє виділити більше коштів на розробку гіперзвукової зброї і закупити нове озброєння, включаючи винищувачі F-35 і кораблі компанії General Dynamics. Відомо, що у Білому дому обговорювали надання Україні винищувачів, але наразі рішення щодо цього так і не було прийняте.

Крім допомоги Україні, у проєкті передбачено виділення $6 млрд на стримування Росії в Європі, а також у ньому пропонується продовжити заборону на військову співпрацю з РФ на п'ять років і домагатися виключення Росії з міжнародних організацій, у тому числі з G20.

Компромісна версія NDAA є результатом місяців переговорів між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.

При цьому закладена сума для України в оборонному бюджеті не обмежує виділення додаткових пакетів військової допомоги. За попередніми даними (з початку роботи адміністрації Байдена до 10 листопада 2022 року), загальна сума військової підтримки США України досягла $19,3 млрд.