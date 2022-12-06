США модифікували передані Україні HIMARS для уникнення ударів по Росії

США нібито таємно модифікували ракетні пускові установки HIMARS, які передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності.

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Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела у Білому домі та Пентагоні.

За інформацією видання, адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що це запобіжний захід, необхідний для зменшення ескалації з Москвою і уникнення прямої війни США з РФ.

The Wall Street Journal зазначає, що Пентагон модифікував пускові установки, щоб ЗСУ не могли запускати ракети великої дальності, включно з ракетами тактичної ракетної системи армії США або ATACMS.

США утрималися від постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. За даними The Wall Street Journal, модифікації гарантують, що Україна не зможе використовувати пускові установки HIMARS, надані США, для стрільби ракетами ATACMS, якщо Київ придбає їх з інших джерел, зокрема в інших країн, які придбали зброю у США. Також Україна не зможе використовувати ці пускові установки, щоб стріляти іншими типами ракет більшої дальності, якщо Києву якимось чином вдалося б їх виробити чи придбати, заявили посадовці.

Журналісти зазначають, що Вашингтон прагне збалансувати свою підтримку українських сил і ризик ескалації з Москвою. Також у Вашингтоні нібито побоюються, що Київ може припинити виконувати свою обіцянку не завдавати ударів по території Росії зі зброї, наданої США.

Зазначимо, через місяці переговорів між Києвом та Вашингтоном Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.

Також Міністерство оборони США уклало контракт на суму $1,2 млрд з Raytheon Technologies на виробництво для України шести систем протиповітряної оборони NASAMS.