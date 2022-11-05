Російські війська не змогли знищити жодну систему HIMARS в Україні, хоча намагалися, — Politico

Незважаючи на численні старання, за час повномасштабного вторгнення в Україну російські війська не змогли знищити жодну реактивну систему HIMARS, що була поставлена в Україну. Про це повідомило видання Politico, посилаючись на високопосадовця міністерства оборони США.

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"На сьогоднішній день Москві не вдалося знищити жодну з пускових установок HIMARS, за словами високопосадовця міністерства оборони, який попросив не називати його імені", — йдеться в матеріалі видання.

Зазначимо, що і російська пропаганда, і безпосередньо Міноборони Росії регулярно повідомляли про спроби ЗС РФ знищити хоча б один HIMARS. Більше того, російські спецслужби вербували людей, щоб ті збирав інформацію про місця тимчасової дислокації HIMARS.

Загалом Україна отримала 20 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. США вилучили ці системи із власних складів.

При цьому, як зазначає джерело видання, Україна все ще потребує великої кількості артилерії, щоб продовжувати захищати та відвойовувати свої території. За його словами, ЗСУ використовують 4000-7000 артилерійських снарядів щодня, а Росія – близько 20000 на день.

Нагадаємо, американська реактивна артилерійська система HIMARS допомагає українським захисникам ще швидше знищувати російські елітні війська. Зокрема, за допомогою HIMARS ЗСУліквідували двох російських пілотів, які в РФ вважалися одними із найкращих