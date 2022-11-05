Российские войска не смогли уничтожить ни одну систему HIMARS в Украине, но пытались, — Politico

Несмотря на многочисленные старания, за время полномасштабного вторжения в Украину российские войска не смогли уничтожить ни одну реактивную систему HIMARS, поставленную в Украину. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на чиновника министерства обороны США.

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"На сегодняшний день Москве не удалось уничтожить ни одну из пусковых установок HIMARS, по словам чиновника министерства обороны, который попросил не называть его имени", — говорится в материале издания.

Отметим, что и российская пропаганда и непосредственно Минобороны России регулярно сообщали о попытках ВС РФ уничтожить хотя бы один HIMARS. Более того, российские спецслужбы вербовали людей, чтобы те собирали информацию о местах временной дислокации HIMARS.

В целом Украина получила 20 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. США изъяли эти системы из собственных складов.

При этом, как отмечает источник, Украина все еще нуждается в большом количестве артиллерии, чтобы продолжать защищать и отвоевывать свои территории. По его словам, ВСУ используют 4000-7000 артиллерийских снарядов ежедневно, а Россия – около 20000 в день.

Напомним, американская реактивная артиллерийская система HIMARS помогает украинским защитникам еще быстрее уничтожать российские элитные войска. В частности, с помощью HIMARS ВСУ ликвидировали двух российских пилотов, которые в РФ считались одними из лучших