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В Днепропетровской области задержали агента РФ, который шпионил за позициями HIMARS и гаубиц М777
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Днепропетровской области. Он собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений сил обороны на территории региона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, сто среди основных задач злоумышленника также было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта.
Кроме того, злоумышленник корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, и отчитывался оккупантам о последствиях воздушных атак.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель села Вышетарасовка Никопольского района, которого после начала полномасштабного вторжения завербовали представители спецслужб РФ.
Правоохранители сообщают, что агрессор привлек предателя к конфиденциальному сотрудничеству через соцсети, где он неоднократно передавал позиции украинских войск.
Для выполнения враждебных задач по проведению разведывательно-подрывной деятельности российский агент ездил по территории района и скрыто наблюдал за объектами.
Собранную информацию передавал захватчикам через анонимные мессенджеры в виде фотографий с привязкой к местности и подробным описанием.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности организаторов преступной деятельности, находящихся на временно оккупированной территории нашего государства", - отметили в СБУ.
Ранее СБУ разоблачила в Николаеве российскую агентку, собиравшую разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовых районах юга Украины.