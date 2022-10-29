В Днепропетровской области задержали агента РФ, который шпионил за позициями HIMARS и гаубиц М777

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Днепропетровской области. Он собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений сил обороны на территории региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, сто среди основных задач злоумышленника также было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта.

Кроме того, злоумышленник корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, и отчитывался оккупантам о последствиях воздушных атак.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель села Вышетарасовка Никопольского района, которого после начала полномасштабного вторжения завербовали представители спецслужб РФ.

Правоохранители сообщают, что агрессор привлек предателя к конфиденциальному сотрудничеству через соцсети, где он неоднократно передавал позиции украинских войск.

Для выполнения враждебных задач по проведению разведывательно-подрывной деятельности российский агент ездил по территории района и скрыто наблюдал за объектами.

Собранную информацию передавал захватчикам через анонимные мессенджеры в виде фотографий с привязкой к местности и подробным описанием.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности организаторов преступной деятельности, находящихся на временно оккупированной территории нашего государства", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила в Николаеве российскую агентку, собиравшую разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовых районах юга Украины.