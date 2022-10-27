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На Харьковщине задержали депутата, который снабжал оккупантов продовольствием
В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника среди чиновников. Им оказался депутат Купянского районного совета, добровольно пошедший на сотрудничество с оккупантами и организовавший им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что, будучи в должности генерального директора местного молочно-консервного комбината, он "перестроил" его работу в пользу страны-агрессора РФ после захвата части региона.
Для этого должностное лицо осуществило "перерегистрацию" акционерного общества в так называемой "налоговой службе" оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Таким образом, он обеспечил регулярные поставки промышленных объемов молочной продукции для нужд захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины.
"Задокументировано, что только по одному "договору поставки" его предприятие отгрузило в захваченный Луганск до 20 тыс. единиц товара на почти один миллион в гривневом эквиваленте", - сообщили в СБУ.
Во время обысков по местам нахождения дупутата правоохранители обнаружили документы с доказательствами сотрудничества с агрессором, карточки российских банков, более полумиллиона рублей наличными, полученными преступным путем.
"В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, проверяется причастность задержанного к сбору и передаче врагу разведывательной информации о местах дислокации и перемещение сил обороны на востоке нашего государства", - подчеркнули в СБУ.
Напомним, сотрудники СБУ задержали директора коммунального предприятия "Купянский водоканал", который при оккупации города российскими войсками возглавлял также аналогичное предприятие, созданное на его базе оккупационной "военно-гражданской администрацией".