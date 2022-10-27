На Харьковщине задержали депутата, который снабжал оккупантов продовольствием

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника среди чиновников. Им оказался депутат Купянского районного совета, добровольно пошедший на сотрудничество с оккупантами и организовавший им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что, будучи в должности генерального директора местного молочно-консервного комбината, он "перестроил" его работу в пользу страны-агрессора РФ после захвата части региона.

Для этого должностное лицо осуществило "перерегистрацию" акционерного общества в так называемой "налоговой службе" оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли.

Таким образом, он обеспечил регулярные поставки промышленных объемов молочной продукции для нужд захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины.

"Задокументировано, что только по одному "договору поставки" его предприятие отгрузило в захваченный Луганск до 20 тыс. единиц товара на почти один миллион в гривневом эквиваленте", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по местам нахождения дупутата правоохранители обнаружили документы с доказательствами сотрудничества с агрессором, карточки российских банков, более полумиллиона рублей наличными, полученными преступным путем.

"В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, проверяется причастность задержанного к сбору и передаче врагу разведывательной информации о местах дислокации и перемещение сил обороны на востоке нашего государства", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, сотрудники СБУ задержали директора коммунального предприятия "Купянский водоканал", который при оккупации города российскими войсками возглавлял также аналогичное предприятие, созданное на его базе оккупационной "военно-гражданской администрацией".