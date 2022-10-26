СБУ задержала коллаборантку, возглавлявшую оккупационную "Роспочту" в Харьковской области

Бывшая сотрудница Харьковской дирекции АО "Укрпочта" во время оккупации региона начала сотрудничать с представителями государства-агрессора. Она заняла должность руководителя одного из отделений почтовой связи.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области СБУ установила местонахождение и задержала еще одну вражескую приспешницу.

Во время захвата части региона она добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации, где возглавила созданную захватчиками местную "почту".

Вскоре после "назначения" коллаборантка обворовала одно из городских отделений "Укрпочты" и передала агрессорам почти 2 млн грн, уплаченных гражданами за услуги госпредприятия.

Кроме того, злоумышленница выполняла враждебные задачи по формированию подконтрольной РФ почтовой сети в городах Балаклея и Изюм.

По данным следствия, приспешницей оккупантов оказалась бывшая работница регионального подразделения акционерного общества почтовой связи. В начале полномасштабного вторжения она "поддержала" захватчиков, за что получила от них "должность" во вновь оккупационных органах.

"Для "запуска" почтовых отделений в захваченных городах коллаборантка пыталась восстановить связь со своими бывшими коллегами, выехавшими за пределы области. Именно от них планировала получить электронные ключи доступа к системам администрирования и базам данных абонентов", - сообщают в СБУ.

Также она призвала других почтовых работников добровольно переходить на сторону врага и передавать на баланс РФ государственное имущество "Укрпочты".

"После освобождения региона злоумышленница пыталась скрываться от правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее для дальнейшего привлечения к ответственности за преступления против Украины", - отмечают в СБУ.

В настоящее время задержанная сообщена о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

Напомним, сотрудники СБУ задержали директора коммунального предприятия "Купянский водоканал", который при оккупации города российскими войсками возглавлял также аналогичное предприятие, созданное на его базе оккупационной "военно-гражданской администрацией".