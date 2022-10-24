СБУ задержала по подозрению в коллаборационизме директора лицея в Великом Бурлуке

Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали руководительницу одного из учебных заведений на территории Великобурлукской общины, оккупированной российскими войсками с февраля по начало сентября. Об этом говорится в сообщении СБУ.

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По данным следствия, с конца июля директор лицея осуществляла деятельность, направленную на внедрение в этом заведении стандартов образования государства-агрессора. Указание об этом она получила от так называемого "главы" оккупационной администрации Великого Бурлука.

Подчиненным учителям директор сообщила, что в новом учебном году образовательный процесс в лицее будет осуществляться на русском языке, по российской образовательной программе и по учебникам издательства РФ. Установлено, что эти российские учебники были ввезены в лицей в начале учебного года.

Следователи СБУ сообщили директору лицея о подозрении по части 3 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) Уголовного кодекса.

Кроме основного наказания за такое преступление в виде исправительных работ, ареста или лишения свободы, статья предусматривает и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Напомним также, что на днях СБУ задержала и сообщила о подозрении в коллаборационизме директору коммунального предприятия "Купянский водоканал".

В сентябре же было сообщено о подозрении руководителю КП "Благоустройство города" самопровозглашенной "военно-гражданской администрации" в Купянске, а по состоянию на 1 октября это дело уже было передано в суд.