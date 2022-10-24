СБУ затримала за підозрою в колабораціонізмі директорку ліцею у Великому Бурлуку

Співробітники управління Служби безпеки України в Харківській області затримали керівницю одного з навчальних закладів на території Великобурлуцької громади, що була окупована російськими військами з лютого до початку вересня. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

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За даними слідства, з кінця липня директорка ліцею здійснювала діяльність, спрямовану на впровадження у цьому закладі стандартів освіти держави-агресора. Вказівку про це вона отримала від так званого "голови" окупаційної адміністрації Великого Бурлука.

Підлеглим вчителям директорка повідомила, що у новому навчальному році освітній процес у ліцеї буде здійснюватися російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва РФ. Встановлено, що ці російські підручники були завезені до ліцею на початку навчального року.

Наразі слідчі СБУ повідомили директорці ліцею про підозру за частиною 3 статті 111-1 (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) Кримінального кодексу.

Крім основного покарання за такий злочин у вигляді виправних робіт, арешту або позбавлення волі, стаття передбачає і додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо також, що днями СБУ затримала та повідомила про підозру в колабораціонізмі директору комунального підприємства "Куп'янський водоканал".

У вересні ж було повідомлено про підозру керівника КП "Благоустрій міста" самопроголошеної "військово-цивільної адміністрації" в Куп'янську, а станом на 1 жовтня цю справу вже передали до суду.