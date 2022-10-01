На Харківщині судитимуть керівника окупаційного КП з благоустрою в Куп'янську

Поліція передала до суду справу проти Юрія Дмітрієнка, який під час російської окупації Куп'янська став виконувачем обов'язків керівника комунального підприємства "Благоустрій міста" самопроголошеної "військово-цивільної адміністрації".

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник слідчого управління Головного управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Про підозру ж 58-річному чоловіку було повідомлено лиш два тижні тому: обласна прокуратура повідомляла про це 19 вересня. Йому інкримінують частину 5 статті 111 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади на окупованій території).

Розслідування встановило, що фігурант погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду у липні цього року і працював до останнього дня окупації: його було затримано "на гарячому".

"Кожен колаборант буде спійманий та переданий до суду - слідчі Харківщини працюють 24/7 для мирного майбутнього України", - підкреслює начальник слідства обласної поліції.

Нагадаємо також, що меру Куп'янська Геннадію Мацегорі повідомляли про підозру в держзраді вже двічі, зокрема через рішення про пропуск російських військових у місто ще в кінці лютого, а в червні - через участь у засіданні щодо створення "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області".

Крім того, у держзраді підозрюють і заступницю начальника Куп'янського райвідділу поліції Наталю Шевченко, яка разом із Мацегорою пішла на співпрацю з російськими окупантами.