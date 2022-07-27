В Харківській області депутат оголосив про перехід громади "до складу РФ" і отримав підозру в держзраді

Управління Служби безпеки України в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури заочно повідомили про підозру в державній зраді депутату Дворічанської селищної ради від однієї з заборонених нині партій. Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

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"На вимогу кремлівських представників підозрюваний обійняв незаконну посаду першого заступника виконуючого обов‘язки начальника Дворічанської тимчасової адміністрації Куп’янського району Харківської області. Крім того, зрадник збирав інформацію про мешканців Дворічної, які мають мисливську зброю, з метою подальшої її передачі окупантам", - сказано в ньому.

Вказано, що ще у квітні підозрюваний під час зборів громадян біля селищної ради публічно повідомив про "перехід" Дворічанської громади до складу Росії. Тепер йому інкримінують частину 2 статті 111 Кримінального кодексу.

Судячи з опублікованих у середу прокуратурою викликів на допити, мова йде про Василя Дорошенка, який балотувався до селищної ради від "Опозиційної платформи - За життя". Діяльність цієї партії була заборонена 20 червня, однак політсила вирішила оскаржити відповідне судове рішення.

Крім того, у відомстві інформують, що зі слідчими теруправління Державного бюро розслідувань у Полтаві повідомили про підозру за тією ж статтею колишньому працівнику правоохоронного органу, який добровільно перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати з окупантами.

Зазначається, що після того як 9 березня Росія окупувала Чкаловську селищну громаду, чоловік очолював автомобільну колону російських військових, у якій вони їздили за адресами мисливців та учасників АТО: у мисливців вони відбирали зброю, а учасників АТО змушували їхати на "перевірку".

"У ветерана АТО експоліціянт спільно з представниками країни-агресора забрав мікроавтобус на потреби російської армії. У вільний час зрадник, хвилюючись за окупантів, привозив їм на блокпости продукти харчування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, що він показав російським військовим місця для найкращого тактичного і стратегічного розташування ворожої артилерії та іншої техніки з метою недопущення наступу українських військових.