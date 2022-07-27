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В Харьковской области депутат объявил о переходе общины "в состав РФ" и получил подозрение в госизмене
Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении в государственной измене депутату Двуречанского поселкового совета от одной из запрещенных ныне партий. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.
"По требованию кремлевских представителей подозреваемый занял незаконную должность первого заместителя исполняющего обязанности начальника Двуречанской временной администрации Купянского района Харьковской области. Кроме того, предатель собирал информацию о жителях Двуречной, имеющих охотничье оружие, с целью дальнейшей передачи оккупантам", - говорится в нем.
Указано, что еще в апреле подозреваемый в ходе собрания граждан у поселкового совета публично сообщил о "переходе" Двуречанской общины в состав России. Теперь ему инкриминируется часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса.
Судя по опубликованным в среду прокуратурой вызовам на допросы, речь идет о Василии Дорошенко, который баллотировался в поселковый совет от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Деятельность этой партии была запрещена 20 июня, однако политсила решила оспорить соответствующее судебное решение.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в ведомстве информируют, что со следователями теруправления Государственного бюро расследований в Полтаве сообщили о подозрении по той же статье бывшему работнику правоохранительного органа, который добровольно перешел на сторону врага и начал активно сотрудничать с оккупантами.
Отмечается, что после того, как 9 марта Россия оккупировала Чкаловскую поселковую общину, мужчина возглавлял автомобильную колонну российских военных, в которой они ездили по адресам охотников и участников АТО: у охотников они отбирали оружие, а участников АТО заставляли ехать на "проверку".
"У ветерана АТО экс-полицейский совместно с представителями страны-агрессора забрал микроавтобус на нужды российской армии. В свободное время предатель, волнуясь за оккупантов, привозил им на блокпосты продукты питания", - говорится в сообщении.
Кроме того, он показал российским военным места для наилучшего тактического и стратегического расположения вражеской артиллерии и другой техники с целью недопущения наступления украинских военных.