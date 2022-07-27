В Харьковской области депутат объявил о переходе общины "в состав РФ" и получил подозрение в госизмене

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении в государственной измене депутату Двуречанского поселкового совета от одной из запрещенных ныне партий. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"По требованию кремлевских представителей подозреваемый занял незаконную должность первого заместителя исполняющего обязанности начальника Двуречанской временной администрации Купянского района Харьковской области. Кроме того, предатель собирал информацию о жителях Двуречной, имеющих охотничье оружие, с целью дальнейшей передачи оккупантам", - говорится в нем.

Указано, что еще в апреле подозреваемый в ходе собрания граждан у поселкового совета публично сообщил о "переходе" Двуречанской общины в состав России. Теперь ему инкриминируется часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса.

Судя по опубликованным в среду прокуратурой вызовам на допросы, речь идет о Василии Дорошенко, который баллотировался в поселковый совет от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Деятельность этой партии была запрещена 20 июня, однако политсила решила оспорить соответствующее судебное решение.

Кроме того, в ведомстве информируют, что со следователями теруправления Государственного бюро расследований в Полтаве сообщили о подозрении по той же статье бывшему работнику правоохранительного органа, который добровольно перешел на сторону врага и начал активно сотрудничать с оккупантами.

Отмечается, что после того, как 9 марта Россия оккупировала Чкаловскую поселковую общину, мужчина возглавлял автомобильную колонну российских военных, в которой они ездили по адресам охотников и участников АТО: у охотников они отбирали оружие, а участников АТО заставляли ехать на "проверку".

"У ветерана АТО экс-полицейский совместно с представителями страны-агрессора забрал микроавтобус на нужды российской армии. В свободное время предатель, волнуясь за оккупантов, привозил им на блокпосты продукты питания", - говорится в сообщении.

Кроме того, он показал российским военным места для наилучшего тактического и стратегического расположения вражеской артиллерии и другой техники с целью недопущения наступления украинских военных.