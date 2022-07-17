ОПЗЖ оспаривает решение суда о запрете ее деятельности

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение суда о запрете ее деятельности.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины в Конституционном Суде, член фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря.

"По имеющейся информации политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" ("ОПЗЖ") обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20.06.2022 года по делу П/857/8/22, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства", - написала Совгиря в Telegram.

Как сообщила Совгиря, в соответствии со статьей 289-3 КАСУ апелляционные жалобы по этой категории дел подлежат рассмотрению Кассационным административным судом в составе Верховного Суда в течение одного месяца после открытия апелляционного производства.

Решение КАС Верховного Суда как суда апелляционной инстанции является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Напомним, что в июне Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа при жизни".