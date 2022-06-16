Суд запретил Партию Шария

Восьмой апелляционный суд Львова 16 июня запретил Партию Шария, сообщает движение "Чесно" со ссылкой на своего аналитика по партийным финансам Игоря Фещенко, пытавшегося попасть на заседание.

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"О доводах Министерства юстиции и СБУ по поводу запрета партии нам ничего не известно - журналистов не допустили на заседание, хотя вчера председательствующая по другому делу позволила нам присутствовать", - отметил он.

По его словам, о запрете партии стало известно со слов представителя суда, который просто вышел сообщить о результате рассмотрения. По словам же представительницы Минюста, представители партии должны были присутствовать на заседании с помощью видеосвязи, но так и не появились.

Кроме того, ранее в четверг этот же суд запретил и партию "Левая оппозиция". Таким образом, средства и другие активы этих двух партий, их областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований согласно принятым судом решениям будут переданы в собственность государства.

В то же время рассмотрение дела о запрете партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которое также происходило сегодня, суд перенес на 20 июня.

По информации "Честно", заседание по рассмотрению запрета ОПЗЖ было единственным, на котором присутствовали представители партии, однако отмечается, что аргументы сторон представителям движения услышать также не удалось, поскольку журналистов и общественных активистов на заседание не допустили, не называя причин.

Напомним, что 18 марта Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановке на период военного положения любой деятельности ряда партий, которые считаются украинскими властями пророссийскими.

Министерству юстиции было поручено безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности этих политсил, что тот вскоре и сделал, инициировав их запрет через суд.

Речь идет о Социалистической партии Украины, "Блоке Владимира Сальдо", "Союзе левых сил", "Оппозиционной платформе - За жизнь", Прогрессивной социалистической партии Украины, Партии Шария, партий "Оппозиционный блок", "Наши", "Социалисты", "Держава" и "Левая оппозиция".

Первым из них 8 июня был запрещен "Оппоблок", за которым последовали запреты "Социалистов", "Наших", "Державы", не упоминавшейся данном списке партии "Справедливости и развития", "Блока Сальдо", а также СПУ.

В свою очередь, Верховная Рада 3 апреля приняла закон, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их имущества после такого запрета.