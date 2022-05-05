- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Украина будет просить об экстрадиции Шария, - Генпрокурор
Офис Генерального прокурора в четверг, 5 мая, подтвердил Министерству юстиции Королевства Испания намерения запрашивать выдачу Анатолия Шария, задержанного испанскими правоохранителями.
Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.
Отмечается, что после задержания Шария на территории другого государства суд, который будет принимать решение о возможной экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или оставить под домашним арестом.
"Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права", - призвала Венедиктова.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Генпрокурор просит всех быть сдержанными в высказываниях по поводу Анатолия Шария, а лучше вообще отказаться от этого. Иначе обвиняемый воспользуется этим в суде.
"Если именно так и произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в том числе попытаются убедить компетентный суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности", - сообщила Ирина Венедиктова.
Напомним, 4 мая испанские правоохранители задержали блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене. Тем не менее испанский суд принял решение отпустить задержанного Шария под подписку о невыезде и обязал его отмечаться в суде дважды в месяц.