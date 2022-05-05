Украина будет просить об экстрадиции Шария, - Генпрокурор

Офис Генерального прокурора в четверг, 5 мая, подтвердил Министерству юстиции Королевства Испания намерения запрашивать выдачу Анатолия Шария, задержанного испанскими правоохранителями.

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Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Отмечается, что после задержания Шария на территории другого государства суд, который будет принимать решение о возможной экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или оставить под домашним арестом.

"Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права", - призвала Венедиктова.

Также Генпрокурор просит всех быть сдержанными в высказываниях по поводу Анатолия Шария, а лучше вообще отказаться от этого. Иначе обвиняемый воспользуется этим в суде.

"Если именно так и произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в том числе попытаются убедить компетентный суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности", - сообщила Ирина Венедиктова.

Напомним, 4 мая испанские правоохранители задержали блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене. Тем не менее испанский суд принял решение отпустить задержанного Шария под подписку о невыезде и обязал его отмечаться в суде дважды в месяц.