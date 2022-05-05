Україна буде просити про екстрадицію Шарія, - Генпрокурор

Офіс Генерального прокурора у четвер, 5 травня, підтвердив Міністерству юстиції Королівства Іспанія наміри запитувати видачу Анатолія Шарія, який був затриманий іспанськими правоохоронцями.

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Про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова.

Зазначається, що після затримання Шарія на території іншої держави, суд який прийматиме рішення щодо можливої екстрадиції, може залишити підозрюваного під вартою, випустити під заставу чи залишатися під домашнім арештом.

"Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", - закликала Венедіктова.

Також Генпрокурор просить усіх бути стриманими у висловлюваннях щодо Анатолія Шарія, а краще взагалі відмовитися від цього. Інакше обвинувачуваний скористається цим у суді.

"Якщо саме так і відбудеться, то Анатолій Шарій із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності", - повідомила Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, 4 травня іспанські правоохоронці затримали блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді. Проте іспанський суд ухвалив рішення відпустити затриманого Шарія під підписку про невиїзд та зобов'язав його відзначатися у суді двічі на місяць.