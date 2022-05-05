В Іспанії Шарія відпустили під підписку про невиїзд

Іспанський суд ухвалив рішення відпустити затриманого блогера Анатолія Шарія під підписку про невиїзд та зобов'язав його відзначатися у суді двічі на місяць, повідомляє видання elDiario.es із посиланням на адвокатів.

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Відомо, що тепер Шарій може повернутися додому до Каталонії, де чекатиме на закінчення розгляду процесу про екстрадицію.

Раніше депутат від фракції "Слуга народу" Федір Вениславський зазначив, що, на його думку, адвокати блогера будуть оскаржувати всі дії, спрямовані на екстрадицію Шарія. При цьому в СБУ наголосили, що його однозначно повернуть до України і Шарій постане перед судом.

Нагадаємо, 4 травня правоохоронні органи Іспанії затримали Анатолія Шарія, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді.

СБУ підозрює Шарія у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: