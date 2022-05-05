Шарія очікує екстрадиція в Україну - нардеп від "Слуги народу"

Блогера Анатолія Шарія, якого СБУ затримала та підозрює у держзраді, у будь-якому разі екстрадують до України.

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Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив представник члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський (фракція "Слуга народу").

"Я переконаний, що адвокати Шарія оскаржуватимуть усі дії, тому сподіватися, що він на території України буде завтра, надто оптимістично, але те, що він точно потрапить на територію України і буде переданий до рук правосуддя, у мене немає сумнівів", — сказав Веніславський.

Блогера затримали у рамках міжнародно-правової допомоги. Відповідно, тепер українські органи у партнерстві зі своїми італійськими колегами розпочнуть процедуру його екстрадиції до України. Після цього Шарій постане перед судом і нестиме відповідальність відповідно до українського законодавства за всі свої злочини.

Зазначимо, що, як передає "Сегодня", в СБУ підтвердили, що Шарія екстрадують в Україну.

"Екстрадиція Шарія відбудеться обов'язково. Як правило, таке здійснюється у проміжку часу близько двох тижнів-місяця", - повідомило джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, 5 травня правоохоронні органи Іспанії затримали Анатолія Шарія, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді.

СБУ підозрює Шарія у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: