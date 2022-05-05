Шария ожидает экстрадиция в Украину — нардеп от "Слуги народа"

Блогера Анатолия Шария, которого СБУ задержала и подозревает в госизмене, в любом случае экстрадируют в Украину.

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Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал представитель член парламентського комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (фракция "Слуга народа").

"Я убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что он на территории Украины будет завтра, слишком оптимистично, но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, у меня сомнений нет", — сказал Вениславский.

Блогера задержали в рамках международно-правовой помощи. Соответственно, теперь украинские органы в партнерстве со своими итальянскими коллегами начнут процедуру его экстрадиции в Украину. После этого Шарий предстанет перед судом и будет нести ответственность в соответствии с украинским законодательством за все свои преступления.

Отметим, что как передает "Сегодня", в СБУ подтвердили, что Шария экстрадируют в Украину.

"Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель- месяца", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.

СБУ подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: