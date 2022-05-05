В Испании задержали блогера Анатолия Шария, которого подозревают в госизмене

Правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", — рассказали в спецслужбе.

Шарий — блогер, известен своей пророссийской позицией. В СБУ уверены, что он занимается противоправной деятельностью, которая вредит национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Также у спецслужбы есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

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"Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины", — подчеркивают в украинской спецслужбе.

Напомним, СБУ подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (Государственная измена);

ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

В августе 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда лиц, среди которых был Анатолий Шарий.