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В Испании задержали блогера Анатолия Шария, которого подозревают в госизмене
Правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", — рассказали в спецслужбе.
Шарий — блогер, известен своей пророссийской позицией. В СБУ уверены, что он занимается противоправной деятельностью, которая вредит национальной безопасности Украины в информационной сфере.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также у спецслужбы есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
"Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины", — подчеркивают в украинской спецслужбе.
Напомним, СБУ подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111 (Государственная измена);
- ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
В августе 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда лиц, среди которых был Анатолий Шарий.