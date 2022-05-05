В Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія

Правоохоронні органи Іспанії затримали Анатолія Шарія, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців", - розповіли в спецслужбі.

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