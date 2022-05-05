В Испании Шария отпустили под подписку о невыезде

Испанский суд постановил отпустить задержанного блогера Анатолия Шария под подписку о невыезде, сообщает издание elDiario.es со ссылкой на адвокатов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Известно, что теперь Шарий может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции.

Ранее депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский отметил, что, по его мнению, адвокаты блогера будут обжаловать все действия направленные на экстрадицию Шария. При этом в СБУ подчеркнули, что его однозначно вернут в Украину и Шарий предстанет перед судом.

Напомним, 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.

СБУ подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: