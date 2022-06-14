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В Украине запретили деятельность уже шести пророссийских партий
Восьмой апелляционный административный суд принял решение запретить деятельность шести пророссийских партий на основании указа президента и решения СНБО в марте этого года. Суд также опирался на выводы СБУ по поводу этих политических сил.
Пока официально запрещены следующие партии:
- "Оппозиционный блок";
- "Социалисты";
- "справедливость и развитие";
- "Государство";
- "Наши";
- "блок Владимира Сальдо".
"Указанные политические силы осуществляли антиукраинскую деятельность, пропагандировали войну, а также создавали реальные угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорят в СБУ.
В ведомстве подчеркнули, что представители этих партий способствовали насилию и преступлениям, направленным на незаконный захват государственной власти, а также помогали врагу и занимались коллаборационной деятельностью.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Яркий пример тому – гауляйтеры российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. Некоторым из них уже доложено о подозрениях по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины", – добавили в СБУ.
Напомним, что именно во вторник, 14 июня, указанный суд запретил деятельность партии "Наши", которую Министерство юстиции включило в список пророссийских политических сил и главой которой является эксдепутат Верховной Рады Евгений Мураев.