В Украине запретили деятельность уже шести пророссийских партий

Восьмой апелляционный административный суд принял решение запретить деятельность шести пророссийских партий на основании указа президента и решения СНБО в марте этого года. Суд также опирался на выводы СБУ по поводу этих политических сил.

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Пока официально запрещены следующие партии:

"Оппозиционный блок";

"Социалисты";

"справедливость и развитие";

"Государство";

"Наши";

"блок Владимира Сальдо".

"Указанные политические силы осуществляли антиукраинскую деятельность, пропагандировали войну, а также создавали реальные угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорят в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что представители этих партий способствовали насилию и преступлениям, направленным на незаконный захват государственной власти, а также помогали врагу и занимались коллаборационной деятельностью.

"Яркий пример тому – гауляйтеры российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. Некоторым из них уже доложено о подозрениях по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины", – добавили в СБУ.

Напомним, что именно во вторник, 14 июня, указанный суд запретил деятельность партии "Наши", которую Министерство юстиции включило в список пророссийских политических сил и главой которой является эксдепутат Верховной Рады Евгений Мураев.