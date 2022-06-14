В Україні заборонили діяльність вже шістьох проросійських партій

Восьмий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення заборонити діяльність шести проросійських партій на підставі указу президента та рішення РНБО від березня цього року. Суд також опирався на висновки СБУ стосовно цих політичних сил.

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Наразі офіційно заборонені такі партії:

"Опозиційний блок";

"Соціалісти";

"Справедливість та розвиток";

"Держава";

"Наші";

"Блок Володимира Сальдо".

"Вказані політичні сили здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, а також створювали реальні загрози суверенітету і територіальній цілісності України", – кажуть в СБУ.

У відомстві підкреслили, що представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогу і займались колабораційною діяльністю.

"Яскравий приклад тому – гауляйтери російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Деяким із них уже повідомлено про підозри за відповідними статтями Кримінального кодексу України", – додали в СБУ.

Нагадаємо, що саме у вівторок, 14 червня, вказаний суд заборонив діяльність партії "Наші", яку Міністерство юстиції включило до списку проросійських політичних сил та головою якої є ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв.