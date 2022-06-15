Суд запретил деятельность партии Ильи Кивы

Восьмой апелляционный суд Львова 15 июня запретил Социалистическую партию Украины, которую Министерство юстиции Украины включило в список пророссийских политических сил.

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Об этом сообщает общественная организация "Рух ЧЕСНО".



Имущество партии и всех ее организаций, согласно решению суда, будет передано государству. Решение о запрете Социалистической партии может быть оспорено в Верховном Суде.

"Доводы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего — Ильи Кивы. В частности, упоминалось о поздравлении Кивой Владимира Путина с днем ​​рождения, идеализации его деятельности, а также о деле относительно государственной измены Кивы ", - подчеркнул аналитик организации "Рух ЧЕСНО" Игорь Фещенко.

По информации СБУ, хотя Кива с 2019 года не является официальным руководителем партии, он и дальше оказывает влияние на нее.

На сайте партии публикации подавались о вхождении Кивы в ОПЗЖ как делегирование от СПУ.

Согласно материалам дела, по сей день Социалистическую партию Украины возглавляет Виктор Заика - директор именного благотворительного фонда Ильи Кивы "Освобождение".

Кроме этого, возглавляемая Кивой организация "Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты за жизнь", как и его благотворительный фонд, зарегистрированы по тому же адресу, что и Социалистическая партия Украины.

"Кроме этого, как аргументы за запрет приводилась антиукраинская деятельность отдельных руководителей ячеек СПУ, в частности Александра Онищенко. Он возглавляет Киевскую городскую ячейку партии, а также выдвигался от нее на выборах народных депутатов в 2019 году", - говорится в сообщении.

Социалистическая партия – одна из самых старых политических сил независимой Украины. С основания в 1991 году и до 2010-го ее возглавлял Александр Мороз.

Александр Мороз оставил руководство в партии, а затем основал свой политпроект "Социалистическая партия Александра Мороза". Во время Революции Достоинства главой партии был избран тогдашний народный депутат от Партии регионов Николай Рудьковский.

А с 2017 года партию возглавлял бывший народный депутат и государственный изменник Илья Кива.

Ранее суд запретил деятельность партии "Наши", председателем которой является экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Отметим также, что Верховная Рада 3 апреля приняла в целом законопроект №7172-1, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их имущества после такого запрета. В середине мая закон подписал и Зеленский.