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Суд запретил деятельность партии Ильи Кивы

Суд запретил деятельность партии предателя Ильи Кивы
Илья Кива является одним из руководителей партии СПУ

Восьмой апелляционный суд Львова 15 июня запретил Социалистическую партию Украины, которую Министерство юстиции Украины включило в список пророссийских политических сил.

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Об этом сообщает общественная организация "Рух ЧЕСНО".

Имущество партии и всех ее организаций, согласно решению суда, будет передано государству. Решение о запрете Социалистической партии может быть оспорено в Верховном Суде.

"Доводы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего — Ильи Кивы. В частности, упоминалось о поздравлении Кивой Владимира Путина с днем ​​рождения, идеализации его деятельности, а также о деле относительно государственной измены Кивы ", - подчеркнул аналитик организации "Рух ЧЕСНО" Игорь Фещенко.

По информации СБУ, хотя Кива с 2019 года не является официальным руководителем партии, он и дальше оказывает влияние на нее.

На сайте партии публикации подавались о вхождении Кивы в ОПЗЖ как делегирование от СПУ.

Согласно материалам дела, по сей день Социалистическую партию Украины возглавляет Виктор Заика - директор именного благотворительного фонда Ильи Кивы "Освобождение".

Кроме этого, возглавляемая Кивой организация "Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты за жизнь", как и его благотворительный фонд, зарегистрированы по тому же адресу, что и Социалистическая партия Украины.

"Кроме этого, как аргументы за запрет приводилась антиукраинская деятельность отдельных руководителей ячеек СПУ, в частности Александра Онищенко. Он возглавляет Киевскую городскую ячейку партии, а также выдвигался от нее на выборах народных депутатов в 2019 году", - говорится в сообщении.

Социалистическая партия – одна из самых старых политических сил независимой Украины. С основания в 1991 году и до 2010-го ее возглавлял Александр Мороз.

Александр Мороз оставил руководство в партии, а затем основал свой политпроект "Социалистическая партия Александра Мороза". Во время Революции Достоинства главой партии был избран тогдашний народный депутат от Партии регионов Николай Рудьковский.

А с 2017 года партию возглавлял бывший народный депутат и государственный изменник Илья Кива.

Ранее суд запретил деятельность партии "Наши", председателем которой является экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Отметим также, что Верховная Рада 3 апреля приняла в целом законопроект №7172-1, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их имущества после такого запрета. В середине мая закон подписал и Зеленский.

Автор:
Светлана Манько