В Украине суд запретил деятельность еще одной пророссийской партии

Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Социалисты", которую СНБО и Минюст считают пророссийской.

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Об этом сообщает общественная организация "Рух ЧЕСНО".

Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

Суд заслушал позицию Минюста — заседание было открыто. Во время рассмотрения не было представителя партии "Социалисты".

“На суде СБУ озвучила несколько тезисов относительно партии, которые звучат как серьезные обвинения, достойные не только запрета партии, но и уголовных производств в отношении ее представителей. Впрочем, доказательства в подтверждение этих тезисов в рамках судебного заседания так и не были озвучены и рассмотрены. Возможно, такие доказательства есть в материалах дела, но нам об этом неизвестно”, – отмечает ведущий аналитик по партийным финансам организации Игорь Фещенко.

Лидер "Рух ЧЕСНО" Вита Думанская отмечает, что только одним запретом партий такую ​​проблему не решить.

“Политики, которые руководили этими партиями и выбирались от них, могут создавать новые партии и снова баллотироваться. Такое мы наблюдали после запрета Компартии и после исчезновения Партии регионов. Все коллаборанты и госпредатели должны быть привлечены к ответственности. Только после приговора суда они не могут снова идти в политику. Именно для того, чтобы имя каждого госпредателя-политика помнили и правоохранители и избиратели мы ведем Реестр госсоветов. Правоохранители и суды должны сделать все, чтобы они были привлечены к ответственности. А если из-за затяжных судебных процессов преступники не получат свой приговор, тогда "Рух ЧЕСНО" будет напоминать избирателям, за кого голосовать нельзя”, - отметила Думанская.

Отметим, партия "Социалисты" была основана в августе 2014 года.

Риторика представителей партии все эти годы была примерно одинакова — акцент на "проевропейскости" (программу партии якобы взяли у каких-то европейских социалистов), лозунги за все хорошее и против всего плохого и критика власти (и Порошенко, и Зеленского).

О России представители партии высказывались достаточно специфически. В одном из интервью за июль 2015 года один из тогдашних лидеров политсилы Леонид Кожара критиковал украинские власти за невыполнение Минских соглашений, изоляцию Донбасса и нежелание проводить прямые переговоры с "административной властью" на Донбассе.

Об ответственности России за войну на востоке Украины Кожара не упоминал, говоря лишь, что "роль РФ достаточно высока, поскольку конфликт на Донбассе происходит непосредственно у границ России".

Напомним, восьмой апелляционный административный суд 8 июня запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок". Как говорится в решении суда, имущество партии и всех ее ячеек должно быть передано государству.

Отметим также, что Верховная Рада 3 апреля приняла в целом законопроект №7172-1, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их имущества после такого запрета. В середине мая закон подписал и Зеленский.