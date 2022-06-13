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В Украине суд запретил деятельность еще одной пророссийской партии
Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Социалисты", которую СНБО и Минюст считают пророссийской.
Об этом сообщает общественная организация "Рух ЧЕСНО".
Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.
Суд заслушал позицию Минюста — заседание было открыто. Во время рассмотрения не было представителя партии "Социалисты".Подписывайтесь на наш YouTube канал
“На суде СБУ озвучила несколько тезисов относительно партии, которые звучат как серьезные обвинения, достойные не только запрета партии, но и уголовных производств в отношении ее представителей. Впрочем, доказательства в подтверждение этих тезисов в рамках судебного заседания так и не были озвучены и рассмотрены. Возможно, такие доказательства есть в материалах дела, но нам об этом неизвестно”, – отмечает ведущий аналитик по партийным финансам организации Игорь Фещенко.
Лидер "Рух ЧЕСНО" Вита Думанская отмечает, что только одним запретом партий такую проблему не решить.
“Политики, которые руководили этими партиями и выбирались от них, могут создавать новые партии и снова баллотироваться. Такое мы наблюдали после запрета Компартии и после исчезновения Партии регионов. Все коллаборанты и госпредатели должны быть привлечены к ответственности. Только после приговора суда они не могут снова идти в политику. Именно для того, чтобы имя каждого госпредателя-политика помнили и правоохранители и избиратели мы ведем Реестр госсоветов. Правоохранители и суды должны сделать все, чтобы они были привлечены к ответственности. А если из-за затяжных судебных процессов преступники не получат свой приговор, тогда "Рух ЧЕСНО" будет напоминать избирателям, за кого голосовать нельзя”, - отметила Думанская.
Отметим, партия "Социалисты" была основана в августе 2014 года.
Риторика представителей партии все эти годы была примерно одинакова — акцент на "проевропейскости" (программу партии якобы взяли у каких-то европейских социалистов), лозунги за все хорошее и против всего плохого и критика власти (и Порошенко, и Зеленского).
О России представители партии высказывались достаточно специфически. В одном из интервью за июль 2015 года один из тогдашних лидеров политсилы Леонид Кожара критиковал украинские власти за невыполнение Минских соглашений, изоляцию Донбасса и нежелание проводить прямые переговоры с "административной властью" на Донбассе.
Об ответственности России за войну на востоке Украины Кожара не упоминал, говоря лишь, что "роль РФ достаточно высока, поскольку конфликт на Донбассе происходит непосредственно у границ России".
Напомним, восьмой апелляционный административный суд 8 июня запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок". Как говорится в решении суда, имущество партии и всех ее ячеек должно быть передано государству.
Отметим также, что Верховная Рада 3 апреля приняла в целом законопроект №7172-1, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их имущества после такого запрета. В середине мая закон подписал и Зеленский.