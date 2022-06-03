Россияне могли знать украинские позиции, когда атаковали Гостомель — МВД

Российские военные, скорее всего, знали, где расположены позиции украинских защитников во время атаки на Гостомель в первые дни полномасштабной войны. По этой причине оккупанты смогли нанести точные ракетные удары.

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Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона.

"Когда начались бои в Гостомеле 24 февраля мы общались с бойцами, которые встретили там врага в первый день, когда было 40 вертолетов одновременно, пролетели и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов, они говорили, что, скорее всего, враг знал, где размещены наши позиции", — сказал Монастырский.

По его мнению, это могло произойти из-за работы "шпионов, диверсантов, которые способствовали тому, что в первые минуты враг имел вот такие определенные успехи".

Глава МВД, отмечает, что предатели в Украине есть, особенно их много среди бывших депутатов от "ОПЗЖ". Особенно это видно по тому, кто стал коллаборантом на временно оккупированных территориях.

Сейчас и в дальнейшем, как отметил Монастырский, правоохранители занимаются розыском предателей, которые поддержали или помогают захватчикам. Вчастности, накануне Служба безопасности Украины задержала сотрудника одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром" за поддержку российского вторжения в Украину.

До этого СБУ задержала в Киеве местного жителя, которым оказался сын бывшего депутата Верховной Рады. Злоумышленник распространял через собственный аккаунт в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию России против Украины