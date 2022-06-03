Росіяни могли знати українські позиції, коли атакували Гостомель - МВС

Російські військові, швидше за все, знали, де розташовані позиції українських захисників під час атаки на Гостомель у перші дні повномасштабної війни. З цієї причини окупанти змогли завдати точних ракетних ударів.

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Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у ефірі національного телемарафону.

"Коли почалися бої в Гостомелі 24 лютого ми спілкувалися з бійцями, які зустріли там ворога в перший день, коли 40 вертольотів одночасно пролетіли та обстріляли ракетами, обстріляли тисячами пострілів наших бійців, вони говорили, що, швидше за все, ворог знав, де розміщені наші позиції", - сказав Монастирський .

На його думку, це могло статися через роботу "шпигунів, диверсантів, які сприяли тому, що в перші хвилини ворог мав такі певні успіхи".

Глава МВС зазначає, що зрадники в Україні є, особливо їх багато серед колишніх депутатів від "ОПЗЖ". Особливо це видно з того, хто став колаборантом на тимчасово окупованих територіях.

Наразі і надалі, як зазначив Монастирський, правоохоронці займаються розшуком зрадників, які підтримали чи допомагають загарбникам. Зокрема, напередодні Служба безпеки України затримала співробітника одного із підприємств державного концерну "Укроборонпром" за підтримку російського вторгнення в Україну.

До цього СБУ затримала у Києві місцевого жителя, яким виявився син колишнього депутата Верховної Ради. Зловмисник поширював через власний аккаунт у Instagram "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію Росії проти України