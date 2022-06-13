В Україні суд заборонив діяльність ще однієї проросійської партії

Восьмий апеляційний адміністративний суд 13 червня у Львові заборонив партію "Соціалісти", яку РНБО та Мін'юст вважають проросійською.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє громадська організація "Рух ЧЕСНО".

Майно партії "Соціалісти" та всіх її організацій, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Суд заслухав позицію Мін'юсту – засідання було відкритим. Під час розгляду не було представника партії "Соціалісти".

“На суді СБУ озвучила кілька тез щодо партії, які звучать як серйозні звинувачення, гідні не лише заборони партії, а й кримінальних проваджень щодо її представників. Втім, докази на підтвердження цих тез у рамках судового засідання так і не були озвучені та розглянуті. Можливо, такі докази є у матеріалах справи, але нам про це невідомо”, – зазначає провідний аналітик із партійних фінансів організації Ігор Фещенко.

Лідер "Рух ЧЕСНО" Віта Думанська зазначає, що лише однією забороною партій таку проблему не вирішити.

“Політики, які керували цими партіями та виходили з них, можуть створювати нові партії та знову балотуватися. Таке ми спостерігали після заборони Компартії та після зникнення Партії регіонів. Усі колаборанти та держзрадники мають бути притягнуті до відповідальності. Тільки після вироку суду вони не можуть знову йти у політику. Саме для того, щоб ім'я кожного держзрадника-політика пам'ятали і правоохоронці та виборці, ми ведемо Реєстр держрад. Правоохоронці та суди мають зробити все, щоб вони були притягнуті до відповідальності. А якщо через затяжні судові процеси злочинці не отримають свого вироку, тоді "Рух ЧЕСНО" нагадуватиме виборцям, за кого голосувати не можна”, - зазначила Думанська.

Зазначимо, партію "Соціалісти" було засновано у серпні 2014 року.

Риторика представників партії всі ці роки була приблизно однакова — акцент на "проєвропейськості" (програму партії нібито взяли у якихось європейських соціалістів), гасла за все добре і проти всього поганого та критика влади (і Порошенка, і Зеленського).

Про Росію представники партії висловлювалися досить специфічно. В одному з інтерв'ю за липень 2015 року один із тодішніх лідерів політсили Леонід Кожара критикував українську владу за невиконання Мінських угод, ізоляцію Донбасу та небажання проводити прямі переговори з "адміністративною владою" на Донбасі.

Про відповідальність Росії за війну на сході України Кожара не згадував, говорячи лише, що "роль РФ є досить високою, оскільки конфлікт на Донбасі відбувається безпосередньо біля кордонів Росії".

Нагадаємо, восьмий апеляційний адміністративний суд 8 червня заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок". Як йдеться у рішенні суду, майно партії та всіх її осередків має бути передано державі.

Зазначимо також, що Верховна Рада 3 квітня ухвалила загалом законопроект №7172-1, який передбачає прискорений розгляд судами питань про заборону партій, а також конфіскацію всього їхнього майна після такої заборони. У середині травня закон підписав і Зеленський.