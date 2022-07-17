ОПЗЖ оскаржує рішення суду про заборону її діяльності

Партія "Опозиційна платформа - За життя" оскаржила в апеляційному порядку рішення суду про заборону її діяльності.

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Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України у Конституційному Суді, член фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря.

"За наявною інформацією політична партія "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ") оскаржила в апеляційному порядку рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20.06.2022 року у справі П/857/8/22, відповідно до якого партію було заборонено з передачею всього її майна у власність держави", - написала Совгиря у Telegram.

Як повідомила Совгиря, відповідно до статті 289-3 КАСУ апеляційні скарги в цій категорії справ підлягають розгляду Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження.

Рішення КАС Верховного Суду, як суду апеляційної інстанції, є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що у червні Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа за життя".