В Харьковской области будут судить руководителя оккупационного КП по благоустройству в Купянске

Полиция передала в суд дело против Юрия Дмитриенко, который во время российской оккупации Купянска стал исполняющим обязанности руководителя коммунального предприятия "Благоустройство города" самопровозглашенной "военно-гражданской администрации".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник следственного управления Главного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

О подозрении же 58-летнему мужчине было сообщено лишь две недели назад: областная прокуратура сообщала об этом 19 сентября. Ему инкриминируется часть 5 статьи 111 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти на оккупированной территории).

Расследование установило, что фигурант согласился на предложение оккупантов и занял псевдодолжность в июле этого года и работал до последнего дня оккупации: он был пойман с поличным.

"Каждый коллаборант будет пойман и предан суду – следователи Харьковщины работают 24/7 для мирного будущего Украины", – подчеркнул начальник следствия областной полиции.

Напомним также, что мэру Купянска Геннадию Мацегоре сообщали о подозрении в госизмене уже дважды, в том числе из-за решения о пропуске российских военных в город еще в конце февраля, а в июне - из-за участия в заседании по созданию "временной гражданской администрации Харьковской области".

Кроме того, в госизмене подозревают и заместительницу начальника Купянского райотдела полиции Наталью Шевченко, вместе с Мацегорой пошедшую на сотрудничество с российскими оккупантами.