СБУ затримала керівника водоканалу в Куп'янську: його підозрюють в колабораціонізмі

Співробітники Служби безпеки України затримали директора комунального підприємства "Куп'янський водоканал", який при окупації міста російськими військами очолював також аналогічне підприємство, створене на його базі окупаційною "військово-цивільною адміністрацією". Про це повідомляє управління спецслужби в Харківській області.

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"У червні окупанти провели "реорганізацію" підприємства: закрили українське КП "Куп'янський водоканал" Куп'янської міської ради та створили на його базі нове підприємство. За розпорядженням російсько-окупаційної адміністрації керівник водоканалу був перепризначений на посаду директора нового підприємства з приставкою "виконуючий обов'язки", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, фігурант брав безпосередню участь у засіданнях та службових нарадах окупаційної адміністрації держави-агресора, погоджував з нею свої дії та рішення, агітував звільнених під час "реорганізації" працівників КП оформлятися на роботу до нового підприємства.

Йому повідомили про підозру за частиною 4 статті 111-1 (колабораційна діяльність у формі провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором) Кримінального кодексу.

За офіційними даними, з вересня 2021 року КП "Куп'янський водоканал" очолює Олександр Гонтар. Ця ж людина раніше працювала головним інженером міського КП "Еко-сервіс" та балотувалася до Куп'янської міської ради на виборах 2020 року від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, що мер Куп'янська Геннадій Мацегора, що також представляв цю політсилу, свого часу став першим чиновником, якому інкримінували державну зраду (на той момент до КК не було введено статті про колабораціонізм) через сприяння російським військовим. Навесні повідомлялося, що він втік до Росії.

В свою чергу, у вересні було повідомлено про підозру Юрію Дмітрієнку, який під час російської окупації Куп'янська став виконувачем обов'язків керівника комунального підприємства "Благоустрій міста" самопроголошеної "військово-цивільної адміністрації". Вже 1 жовтня було повідомлено, що справу передали до суду.