СБУ задержала директора водоканала в Купянске: его подозревают в коллаборационизме

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали директора коммунального предприятия "Купянский водоканал", который при оккупации города российскими войсками возглавлял также аналогичное предприятие, созданное на его базе оккупационной "военно-гражданской администрацией". Об этом сообщает управление спецслужбы в Харьковской области.

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"В июне оккупанты провели "реорганизацию" предприятия: закрыли украинское КП "Купянский водоканал" Купянского городского совета и создали на его базе новое предприятие. По распоряжению российско-оккупационной администрации руководитель водоканала был переназначен на должность директора нового предприятия с приставкой "исполняющий обязанности", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, фигурант принимал непосредственное участие в заседаниях и служебных совещаниях оккупационной администрации государства-агрессора, согласовывал с ней свои действия и решения, агитировал уволенных в ходе "реорганизации" работников КП оформляться на работу в новое предприятие.

Ему сообщили о подозрении по части 4 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность в форме ведения хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором) Уголовного кодекса.

По официальным данным, с сентября 2021 года КП "Купянский водоканал" возглавляет Александр Гонтарь. Этот же человек ранее работал главным инженером городского КП "Эко-сервис" и баллотировался в Купянский городской совет на выборах 2020 года от запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, что мэр Купянска Геннадий Мацегора, также представлявший эту политсилу, в свое время стал первым чиновником, которому инкриминировали государственную измену (на тот момент в УК не была введена статья о коллаборационизме) из-за содействия российским военным. Весной сообщалось, что он бежал в Россию.

В свою очередь, в сентябре было сообщено о подозрении Юрию Дмитриенко, который во время российской оккупации Купянска стал исполняющим обязанности руководителя коммунального предприятия "Благоустройство города" самопровозглашенной "военно-гражданской администрации". Уже 1 октября было сообщено, что это дело было передано в суд.