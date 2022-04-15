Мэр оккупированного Купянска бежал в РФ, — глава Харьковской ВГА

Городской голова оккупированного россиянами Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора уехал из Украины в Россию. Он подозревается в государственной измене.

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Информацию о выезде мэра города на территорию государства-агрессора подтвердил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов в интервью РБК-Украина.

"Мэр этого города был первым изменником. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей уехал на территорию РФ", – отметил он.

Синегубов напомнил, что в РФ сбежал и мэр Балаклеи Иван Столбовой. Он также пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. В отношении Столбового возбуждено уголовное производство по статье о госизмене.

Напомним, с начала войны Служба безопасности Украины обнаружила почти 100 диверсионно-разведывательных групп и задержала более 300 коллаборантов.