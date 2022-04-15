С начала войны СБУ поймала 300 коллаборантов и обнаружила почти 100 ДРГ

C начала войны Служба безопасности Украины обнаружила почти 100 диверсионно-разведывательных групп и задержала более 300 коллаборантов.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"За этот период, благодаря вмешательству украинской спецслужбы, была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая планировала покушение на президента Украины, а также диверсии в Киеве и других регионах. Работа по нейтрализации внутренних угроз государственной безопасности длится 24/7", — говорится в сообщении.

Так, в Житомирской области нейтрализована вражеская агентурная группа из 6 человек, которые "разгоняли" вражескую пропаганду в соцсетях и вели агитационные беседы с гражданами. В Киеве задержаны двое жителей, которые "выбивали" у владельца СТО автомобили премиум-класса якобы для нужд украинских военных. В Волынской области заблокирован незаконный сбыт партии бронежилетов и касок стоимостью $18 тысяч, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь. Наконец, в Черкасской области контрразведка СБУ задержала информатора российских захватчиков.

Напомним, ранее СБУ попросила украинцев сообщать об опасных предметах от оккупантов в специальный чат-бот. Так, российские оккупанты на украинской земле оставили после себя много опасных "сюрпризов": боеприпасы, мины, взрывоопасные предметы, гранаты. Поэтому в ведомстве обновили функционал чат-бота и призывают жителей освобожденных территорий присылать информацию.