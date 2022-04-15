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З початку війни СБУ впіймала 300 колаборантів та виявила майже 100 ДРГ
З початку війни Служба безпеки України виявила майже 100 диверсійно-розвідувальних груп та затримала понад 300 колаборантів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"За цей період завдяки втручанню української спецслужби було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, яка планувала замах на президента України, а також диверсії у Києві та інших регіонах. Робота з нейтралізації внутрішніх загроз державній безпеці триває 24/7", — йдеться у повідомленні.
Так, у Житомирській області нейтралізовано ворожу агентурну групу з 6 осіб, які "розганяли" ворожу пропаганду в соцмережах та вели агітаційні бесіди з громадянами. У Києві затримано двох жителів, які "вибивали" у власника СТО автомобілі преміум-класу нібито для потреб українських військових. У Волинській області заблоковано незаконний збут партії бронежилетів та касок вартістю $18 тисяч, які були ввезені в Україну як гуманітарну допомогу. На Черкащині контррозвідка СБУ затримала інформатора російських загарбників.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше СБУ попросила українців повідомляти про небезпечні предмети від окупантів до спеціального чат-боту. Так, російські окупанти на українській землі залишили по собі багато небезпечних "сюрпризів": боєприпаси, міни, вибухонебезпечні предмети, гранати. Тому у відомстві оновили функціонал чат-боту та закликають мешканців звільнених територій надсилати інформацію.