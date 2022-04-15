Мер окупованого Куп'янська утік до РФ, — голова Харківської ВЦА

Міський голова окупованого росіянами Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора виїхав з України до Росії. Він підозрюється у державній зраді.

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Інформацію про виїзд мера міста на територію держави-агресора підтвердив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синегубов в інтерв'ю РБК-Україна.

«Мер цього міста був першим зрадником. Йому повідомили про підозру. І, за нашою інформацією, він уже зі своєю родиною виїхав на територію РФ», – наголосив він.

Синегубов нагадав, що в РФ втік і мер Балаклії Іван Столбовий. Він також пішов на співпрацю із російськими окупантами. Стосовно Столбового порушено кримінальне провадження за статтею про держзраду.

Нагадаємо, з початку війни Служба безпеки України виявила майже 100 диверсійно-розвідувальних груп та затримала понад 300 колаборантів.