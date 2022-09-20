На Харьковщине ДБР разоблачило коллаборантов, которые помогали оккупантам строить блиндажи и патрулировать города

В освобожденных от оккупации Волчанске и Купянске Харьковской области сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили коллаборантов, которые помогали оккупантам строить блиндажи и патрулировать города. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В Волчанске Харьковской области ДБР задержал главного лесничего, который во время временной оккупации города согласился на сотрудничество с захватчиками. Он принялся управлять лесхозом и организовывать заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей захватчиков. После успешного наступления Вооруженных Сил Украины лесничий стал скрываться от правосудия, но был найден и задержан. Готовится сообщение о подозрении по факту государственной измены.

Также в Волчанске и Купянске ДБР во взаимодействии с полицией в Харьковской области разоблачили двух бывших правоохранителей. После нападения России на Украину эти люди начали работать в карательных отрядах оккупационной полиции. Они проводили обыски у местного населения, изымали оружие и патрулировали города. Бывшим правоохранителям доложено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сразу после освобождения Харьковщины от российских оккупантов Служба безопасности Украины проверила 7 тысяч человек. В результате СБУ установила местонахождение и задержала 16 местных коллаборантов.