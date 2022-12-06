США модифицировали переданные Украине HIMARS во избежание ударов по России

США якобы секретно модифицировали ракетные пусковые установки HIMARS, которые передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России ракетами большой дальности.

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Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Белом доме и Пентагоне.

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена считает, что это мера пресечения, необходимая для уменьшения эскалации с Москвой и избегания прямой войны США с РФ.

The Wall Street Journal отмечает, что Пентагон модифицировал пусковые установки, чтобы ВСУ не могли запускать ракеты большой дальности, включая ракеты тактической ракетной системы армии США или ATACMS.

США воздержались от поставок Украине ракет большой дальности ATACMS. По данным The Wall Street Journal, модификации гарантируют, что Украина не сможет использовать пусковые установки HIMARS, предоставленные США, для стрельбы ракетами ATACMS, если Киев приобретет их из других источников, в том числе у других стран, приобревших оружие у США.

Также Украина не сможет использовать эти пусковые установки, чтобы стрелять другими типами ракет большей дальности, если Киеву каким-то образом удалось бы их произвести или приобрести, заявили чиновники.

Журналисты отмечают, что Вашингтон стремится сбалансировать свою поддержку украинских сил и риск эскалации с Москвой. Также в Вашингтоне якобы опасаются, что Киев может прекратить выполнять свое обещание не наносить удары по территории России из оружия, предоставленного США.

Отметим, что через месяцы переговоров между Киевом и Вашингтоном Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide.

Также Министерство обороны США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon Technologies на производство для Украины шести систем противовоздушной обороны NASAMS.