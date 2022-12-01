США уклали контракт на $ 1,2 млрд із Raytheon на закупівлю систем NASAMS для України

Міністерство оборони США уклало контракт на суму $1,2 млрд з Raytheon Technologies на виробництво для України шести систем протиповітряної оборони NASAMS.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що США схвалили відправку в Україну загалом восьми комплексів NASAMS для відбиття російських ракетних і безпілотних атак.

У листопаді Україна отримала першу поставку двох систем ППО NASAMS . Інші будуть доставлені в наступні місяці, коли вони будуть побудовані.

"NASAMS — це найновіший у різноманітному наборі засобів протиповітряної оборони, які ми постачаємо в Україну", — сказав Білл ЛаПлант, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення.

Згідно із заявою Пентагону, ці шість систем NASAMS є частиною п'ятого пакету — Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), про який було оголошено 24 серпня. Загальна вартість USAI становить $2,98 млрд.

Кошти USAI дозволяють адміністрації президента США Джо Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не брати з існуючих запасів озброєння в США.

Контракт передбачає також навчання та матеріально-технічну підтримку українських військових і сил безпеки.

Кошти для двох інших NASAMS надійшли з третього пакету USAI, оголошеного в липні.

Наразі Пентагон пришвидшуєє процес придбання зброї, щоб прискорити виконання контрактів, необхідних для поповнення запасів зброї в США, вичерпаних через поставки зброї в Україну.

Пентагон заявив, що нещодавно надані США системи протиповітряної оборони NASAMS наразі мали 100% успіх в Україні, перехоплюючи російські ракети.

Загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена.

Зазначимо, через місяці переговорів між Києвом та Вашингтоном Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.