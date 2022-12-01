США заключили контракт на $1,2 млрд с Raytheon на закупку систем NASAMS для Украины

Министерство обороны США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с компанией Raytheon Technologies на производство для Украины шести систем противовоздушной обороны NASAMS.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что США одобрили отправку в Украину в общей сложности восьми комплексов NASAMS для отражения российских ракетных и беспилотных атак.

В ноябре Украина получила первую поставку двух систем ПВО NASAMS. Остальные будут доставлены в последующие месяцы, когда они будут построены.

"NASAMS - это новейший в разнообразном наборе средств противовоздушной обороны, которые мы поставляем в Украину", - сказал Билл ЛаПлант, заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению.

Согласно заявлению Пентагона, эти шесть систем NASAMS являются частью пятого пакета – Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), о котором было объявлено 24 августа. Общая стоимость USAI составляет $2,98 млрд.

Средства USAI позволяют администрации президента США Джо Байдену закупать оружие у промышленности, а не брать из существующих запасов вооружения в США.

Контракт также предусматривает обучение и материально-техническую поддержку украинских военных и сил безопасности.

Денежные средства для двух других NASAMS поступили из третьего пакета USAI, объявленного в июле.

Пентагон ускоряет процесс приобретения оружия, чтобы ускорить выполнение контрактов, необходимых для пополнения запасов оружия в США, исчерпаемых из-за поставок оружия в Украину.

Пентагон заявил, что недавно предоставленные США системы противовоздушной обороны NASAMS имели 100% успех в Украине, перехватывая российские ракеты.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили более 19,3 миллиарда долларов помощи на безопасность Украине с начала правления администрации Байдена.

Отметим, что через месяцы переговоров между Киевом и Вашингтоном Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide.