США і союзники обговорюють можливість передачі Україні винищувачів - FT

Вашингтон з партнерами обговорює, чи доцільно було б надати Україні винищувачі в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на високопоставлених чиновників з питань оборони США.

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"Вашингтон і його союзники обговорюють довгострокові потреби України, такі як протиповітряна оборона, і чи доцільно було б надати Києву винищувачі в "середньостроковій і довгостроковій перспективі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі розмови почалися на фоні оптимізму, що виник у Заходу через успішний контрнаступ ЗСУ на декількох напрямках одночасно. Деякі західні офіційні особи повідомили, що використали це як аргумент у переговорах з рядом країн НАТО та партнерів, пропонуючи надати Києву більше летальної зброї.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що США відмовили Україні в отриманні винищувачів МіГ-29, які надавала Польща через особисте рішення президента Джо Байдена, який намагається не провокувати російського лідера Володимира Путіна на ескалацію війни.

При цьому нещодавно Словаччина підписала угоду з Чехією та Польщею, згідно з якою ці країни охоронятимуть її небо, щоб Братислава змога передати одинадцять своїх МіГ-29 Україні.