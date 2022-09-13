США и союзники обсуждают возможность передачи Украине истребителей - FT

Вашингтон с партнерами обсуждает, целесообразно ли было бы предоставить Украине истребители в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников по обороне США.

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"Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как противовоздушная оборона, и целесообразно ли было бы предоставить Киеву истребители в "среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие разговоры начались на фоне оптимизма, возникшего у Запада из-за успешного контрнаступления ВСУ по нескольким направлениям одновременно. Некоторые западные официальные лица сообщили, что использовали это в качестве аргумента в переговорах с рядом стран НАТО и партнеров, предлагая предоставить Киеву больше летального оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что США отказали Украине в получении истребителей МиГ-29, которые предоставляла Польша из-за личного решения президента Джо Байдена, пытающегося не провоцировать российского лидера Владимира Путина на эскалацию войны.

При этом недавно Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, согласно которому эти страны будут охранять небо, чтобы Братислава смогла передать одиннадцать своих МиГ-29 Украине.