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Словакия подписала с двумя странами-членами НАТО соглашение, которое позволит передать Украине истребители
Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, согласно которому эти страны будут охранять ее небо, чтобы Братислава могла передать одиннадцать своих МиГ-29 Украине. Об этом сообщает Reuters.
"Есть политическая воля, и это имеет смысл помочь нуждающимся в помощи. Эта возможность рассматривается, и как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим вам об этом", — сказал министр обороны Словакии Ярослав.
Известно, что Чехия с сентября поможет Словакии патрулировать ее воздушное пространство, чтобы словацкая сторона могла без риска для своей безопасности передать Украине истребители МИГ-29. При этом не сообщается, когда Украина получит истребители.
Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град", отмечает издание. Недавно страна заявила, что пришлет 30 боевых машин пехоты БМП-1 .Подписывайтесь на наш YouTube канал
По соображениям безопасности, Минобороны хочет сообщить о поставке БВП-1 только после того, как эти машины будут в Украине.