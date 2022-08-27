Словакия подписала с двумя странами-членами НАТО соглашение, которое позволит передать Украине истребители

Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, согласно которому эти страны будут охранять ее небо, чтобы Братислава могла передать одиннадцать своих МиГ-29 Украине. Об этом сообщает Reuters.

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"Есть политическая воля, и это имеет смысл помочь нуждающимся в помощи. Эта возможность рассматривается, и как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим вам об этом", — сказал министр обороны Словакии Ярослав.

Известно, что Чехия с сентября поможет Словакии патрулировать ее воздушное пространство, чтобы словацкая сторона могла без риска для своей безопасности передать Украине истребители МИГ-29. При этом не сообщается, когда Украина получит истребители.

Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град", отмечает издание. Недавно страна заявила, что пришлет 30 боевых машин пехоты БМП-1 .

По соображениям безопасности, Минобороны хочет сообщить о поставке БВП-1 только после того, как эти машины будут в Украине.