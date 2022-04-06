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США поставили умовою своєї участі у G20 відсутність на засіданнях Росії
Сполучені Штати Америки бойкотують засідання "Великої двадцятки", якщо в них братиме участь Росія. Про це повідомив “Укрінформ”.
Під час слухань у Фінансовому комітеті Палати представників Міністр фінансів Джанет Єлленз заявила, що президент США Джозеф Байден попросив виключити Росію з G20.
"Ми не братимемо участі у зустрічах, якщо там будуть росіяни", – наголосила міністр.
Цю позицію вона донесла колегам в Індонезії, яка нині головує у групі G20.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Міністр також додала, що США відмовляються "вести бізнес як завжди" з Російською Федерацією в будь-яких фінансових структурах або об'єднаннях.
Під час візиту до Брюсселя у березні 2022 року президент США Джо Байден вже заявляв, що країни G20 повинні розглянути рішення про виключення РФ із цієї організації.
Нагадаємо, американська влада 6 квітня внесла до списку санкцій російські Ощадбанк і Альфа-Банк, заборонила інвестування в Росію і ввела санкції проти членів Ради безпеки РФ.
Влада США також оголосила про введення санкцій проти дочок президента Росії Володимира Путіна, а також дочки та дружини російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.