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У Білому домі обговорюють передачу Україні касетних боєприпасів — CNN
За інформацією американського телеканалу CNN, адміністрація президента США Джозефа Байдена отримала від Києва запит на постачання касетних боєприпасів. Вашингтон продовжує розглядати варіант поставки такої зброї вже кілька місяців.
Зазначається, що Росія продовжує використовувати касетні боєприпаси з руйнівним ефектом в Україні. При цьому для ЗСУ касетні боєприпаси можуть вирішити дві основні проблеми: потребу в більшій кількості боєприпасів для артилерії та ракетних систем, які надали США та інші країни, і спосіб ліквідації чисельної переваги Росії в артилерії.
Через обмеження, які Конгрес наклав на можливість США передавати касетні боєприпаси, Вашингтон не може публічно обговорювати передачу Україні такого озброєння. При цьому ні США, ні Україна не є підписантами Конвенції про касетні боєприпаси, яка забороняє використання, виробництво та накопичення таких касетних бомб через потенційний ризик.
Нагадаємо, що нещодавно Сенат підтримав проєкт оборонного бюджету США на 2023 рік на $847,3 млрд, з яких $800 млн передбачено на додаткову допомогу Україні для посилення безпеки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Документ дозволяє виділити більше коштів на розробку гіперзвукової зброї і закупити нове озброєння, включаючи винищувачі F-35 і кораблі компанії General Dynamics. Відомо, що у Білому дому обговорювали надання Україні винищувачів, але наразі рішення щодо цього так і не було прийняте.