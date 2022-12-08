У Білому домі обговорюють передачу Україні касетних боєприпасів — CNN

За інформацією американського телеканалу CNN, адміністрація президента США Джозефа Байдена отримала від Києва запит на постачання касетних боєприпасів. Вашингтон продовжує розглядати варіант поставки такої зброї вже кілька місяців.

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Зазначається, що Росія продовжує використовувати касетні боєприпаси з руйнівним ефектом в Україні. При цьому для ЗСУ касетні боєприпаси можуть вирішити дві основні проблеми: потребу в більшій кількості боєприпасів для артилерії та ракетних систем, які надали США та інші країни, і спосіб ліквідації чисельної переваги Росії в артилерії.

Через обмеження, які Конгрес наклав на можливість США передавати касетні боєприпаси, Вашингтон не може публічно обговорювати передачу Україні такого озброєння. При цьому ні США, ні Україна не є підписантами Конвенції про касетні боєприпаси, яка забороняє використання, виробництво та накопичення таких касетних бомб через потенційний ризик.

Нагадаємо, що нещодавно Сенат підтримав проєкт оборонного бюджету США на 2023 рік на $847,3 млрд, з яких $800 млн передбачено на додаткову допомогу Україні для посилення безпеки.

Документ дозволяє виділити більше коштів на розробку гіперзвукової зброї і закупити нове озброєння, включаючи винищувачі F-35 і кораблі компанії General Dynamics. Відомо, що у Білому дому обговорювали надання Україні винищувачів, але наразі рішення щодо цього так і не було прийняте.