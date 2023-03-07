Украина просит у США кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их с беспилотников

Украина включила в запрос помощи США кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их с беспилотников на российские силы.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на членов Палаты представителей Джейсона Кроу и Адама Смита, входящих в комитет по вооруженным силам.

По их словам, Украина просит кассетную авиабомбу MK-20 для сброса отдельных взрывчатых веществ из беспилотников. Этот запрос стал дополнением к предварительной просьбе о получении 155-мм артиллерийских кассетных снарядов.

Конгрессмены заявили, что украинские чиновники призвали законодателей США на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце оказывать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку кассетных боеприпасов, которые запрещены более чем в 120 странах (но не в США) из-за потенциальной угрозы гражданским и неизбирательного поражения.

Пока нет уверенности в том, что администрация президента США Джо Байдена согласится на это, поскольку кассетные боеприпасы могут без разбора убивать на большой территории.

ВСУ рассматривают кассетные боеприпасы как способ останавливать российскую тактику «мясных волн», которую оккупанты используют при штурмах.

Бомба МК-20 обычно сбрасывается с самолетов, раскрываясь посреди полета и выпускает более 240 дротикоподобных суббоеприпасов. На складах в США таких бомб более миллиона.

Как сказал Адам Смит, украинские военные считают боеприпасы MK-20 более бронебойными, чем имеющиеся снаряды для сброса с дронов.

Джейсон Кроу выразил готовность поддержать передачу таких авиабомб, но при условии, что наши бойцы разберут MK-20 на меньшие элементы и не будут использовать цельные кассетные боеприпасы.

Как пишет Reuters, хотя в случаях с системами HIMARS, танками Abrams или ПВО Patriot Украина все же получала желаемое кассетные боеприпасы – это может быть слишком для администрации Байдена и некоторых членов Конгресса.

Ранее сообщалось, что США предоставляют Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наводкой, изготовленные компанией Boeing, способные поражать цели на расстояние около 70 километров.