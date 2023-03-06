Боится ATACMS для Украины. РФ колеблется с покупкой баллистических ракет у Ирана, - FT

Россия колеблется и пока не покупает у Ирана баллистические ракеты из-за опасений, что в ответ на это союзники Украины передадут ВСУ дальнобойные ракеты, такие как ATACMS. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценки западных чиновников.

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Иран уже передал России сотни беспилотников и на Западе считают, что Тегеран открыт для еще большего военного сотрудничества со страной-агрессором.

Однако, несмотря на дефицит в обеспечении, Москва пока воздерживается от покупки баллистических ракет. В странах НАТО считают, что наибольшим сдерживающим фактором стала угроза США обеспечить украинских военных ракетами ATACMS, которые способны уничтожать цели на расстоянии 300 километров.

FT отмечает, что в последнее время США ужесточили свои предупреждения на фоне военного сотрудничества РФ и Ирана. А европейские дипломаты выразили свою обеспокоенность Тегерану.

В частности, посол США в НАТО Джулиан Смит сказала, что западные союзники считают такие отношения между Москвой и Тегераном "чрезвычайно тревожными".

"Это ситуация, которая, по-видимому, очень волнует всех нас. Это тема для обсуждения в Альянсе. И мы продолжим посылать сигналы Ирану об опасностях, связанных с поддержкой России посредством материальной поддержки в ее атаках и войне в Украине", - сказала Смит.

При этом собеседники FT признают, что Москва может изменить свою позицию по отношению к иранским баллистическим ракетам, ведь дефицит собственных высокоточных управляемых боеприпасов становится все более острым, а внутреннее производство падает.

Благодаря поставке российских технологий в 1990-х годах Иран сделал самые большие запасы баллистических ракет на Ближнем Востоке. В 2019 году Минобороны США описало иранскую ракетную программу как более "точную" и "развитую". Ракеты Fateh-313 и Zulfiqar имеют дальность полета 500 и 700 км соответственно. Теперь они могут усилить российские ракетные возможности, которые сейчас истощены.

В то же время военные аналитики говорят, что публичные предупреждения Запада в адрес Тегерана могут оказать ограниченное влияние, учитывая, что Иран находится под большим санкционным давлением.

Напомним, главной военной покупкой России в Иране стали беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину. О первом их применении российскими оккупантами стало известно в сентябре 2022 года.

Из-за этого отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. Осенью МИД Украины лишило аккредитации иранского посла. А СБУ открыла уголовное производство касательно поставок иранского оружия в РФ.

В ноябре министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян впервые признал поставки дронов России, но заявил, что это было якобы еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и в небольших количествах.

В том же месяце представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что стране-агрессору не хватает своих запасов оружия, поэтому она договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.