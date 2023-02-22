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Россия готовится завезти из Ирана 20 000 снарядов, – ГУР
Россия уже получила от Ирана пробную партию снарядов и планирует ввезти еще около 20 000 боеприпасов. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes.
По его словам, такое количество снарядов – это "ничто по сравнению с теми цифрами, которые используются".
На вопрос о том, может ли Россия получить снаряды от Северной Кореи, Буданов ответил, что пока такие случаи не зафиксированы, однако теоретическая возможность существует.
Также глава ГУР отметил, что у России остались "небольшие проценты" ракет, а российское производство не имеет достаточно мощностей, чтобы успевать за использованием боеприпасов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В общей сложности за месяц они производят иногда 20, иногда 22 ракеты типа "Калибр". Это те, которые с моря пускают. Около 15, иногда до 20 доходит, ракет типа "Х-101". Вот почему в каждом залпе количество ракет уменьшается. Интенсивность обстрелов падает [...] Они уменьшают количество ракет и увеличивают временной промежуток", - сказал Буданов.
Напомним, самой главной военной покупкой России в Иране стали беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину. О первом их применении российскими оккупантами стало известно в сентябре 2022 года.
Из-за этого отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. Осенью МИД Украины лишил аккредитации иранского посла. А СБУ открыла уголовное производство касательно поставок иранского оружия в РФ.
В ноябре министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян впервые признал поставки дронов России, но заявил, что это было якобы еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и в небольших количествах.
В том же месяце представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что стране-агрессору не хватает своих запасов оружия, поэтому она договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.