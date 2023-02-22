Россия готовится завезти из Ирана 20 000 снарядов, – ГУР

Россия уже получила от Ирана пробную партию снарядов и планирует ввезти еще около 20 000 боеприпасов. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes.

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По его словам, такое количество снарядов – это "ничто по сравнению с теми цифрами, которые используются".

На вопрос о том, может ли Россия получить снаряды от Северной Кореи, Буданов ответил, что пока такие случаи не зафиксированы, однако теоретическая возможность существует.

Также глава ГУР отметил, что у России остались "небольшие проценты" ракет, а российское производство не имеет достаточно мощностей, чтобы успевать за использованием боеприпасов.

"В общей сложности за месяц они производят иногда 20, иногда 22 ракеты типа "Калибр". Это те, которые с моря пускают. Около 15, иногда до 20 доходит, ракет типа "Х-101". Вот почему в каждом залпе количество ракет уменьшается. Интенсивность обстрелов падает [...] Они уменьшают количество ракет и увеличивают временной промежуток", - сказал Буданов.

Напомним, самой главной военной покупкой России в Иране стали беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину. О первом их применении российскими оккупантами стало известно в сентябре 2022 года.

Из-за этого отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. Осенью МИД Украины лишил аккредитации иранского посла. А СБУ открыла уголовное производство касательно поставок иранского оружия в РФ.

В ноябре министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян впервые признал поставки дронов России, но заявил, что это было якобы еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и в небольших количествах.

В том же месяце представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что стране-агрессору не хватает своих запасов оружия, поэтому она договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.