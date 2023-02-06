РФ и Иран планируют построить завод по производству усовершенствованных беспилотников, - WSJ

Власти России и Ирана пытаются договориться о строительстве завода, который будет производить беспилотники по технологиям Тегерана, на территории Татарстана — в городе Елабуга.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, 5 января иранская делегация посетила пустую площадку в российском городе Елабуга, где предполагается строительство такого завода.

Согласно их планам, новый завод сможет выпустить не менее 6 тысяч дронов. Страны также планируют сделать более быстрый беспилотник, который может создать проблемы противовоздушной обороны Украины, сообщает WSJ.

Неназванные чиновники в разговоре с WSJ заявили, что иранскую делегацию возглавляли председатель Исследовательской организации аэрокосмических сил и представитель Корпуса стражей исламской революции, а также исполнительный директор иранской компании Quds Aviation Industry – ключевого производителя обороны страны.

Напомним, что ЕС ввел санкции против еще одного иранского производителя дронов.